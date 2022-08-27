Британия передаст Украине подводные беспилотники: для чего они предназначены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Британии.

Десятки украинских военнослужащих в ближайшие месяцы будут обучены использованию подводных беспилотников для поиска мин, сообщает ведомство.

"В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со склада в Великобритании, а еще три будут закуплены в промышленности", - говорится в сообщении.

Что известно об этих беспилотниках?

Автономная техника предназначена для использования в мелководных прибрежных условиях, эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин с использованием набора датчиков.