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Британия передаст Украине подводные беспилотники: для чего они предназначены

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Лондон, Суббота 27 августа 2022 13:08
Британия передаст Украине подводные беспилотники: для чего они предназначены Фото: подводный беспилотник (gov.uk)
Автор: Руслан Гаращенко

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военных ими управлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Британии.

Десятки украинских военнослужащих в ближайшие месяцы будут обучены использованию подводных беспилотников для поиска мин, сообщает ведомство.

"В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со склада в Великобритании, а еще три будут закуплены в промышленности", - говорится в сообщении.

Что известно об этих беспилотниках?

Автономная техника предназначена для использования в мелководных прибрежных условиях, эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин с использованием набора датчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия поделится с Украиной технологиями для восстановления транспортной инфраструктуры в рамках нового пакета помощи.

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