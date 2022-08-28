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Украинцев ожидает самая холодная зима за последние десятилетия, - глава "Нафтогаза"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 28 августа 2022 19:57
Украинцев ожидает самая холодная зима за последние десятилетия, - глава "Нафтогаза" Фото: украинцев ожидает самая холодная зима за последние десятилетия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жителям Украины необходимо подготовится к зиме, поскольку температура в помещениях будет ниже 20°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко в интервью The Guardian.

По его словам, температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.

Витренко также посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если температура на улице упадет до -10 градусов.

Глава “Нафтогаза” подчеркнул, что многие аспекты проведения отопительного сезона зависят от помощи международных партнеров, поскольку Украине нужны средства для импорта газа.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", - подчеркнул Витренко.

Также он добавил, что Украине необходимо закупить еще 2 млрд кубометров газа, в ином случае "некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно".

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что в Украине подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с планом.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главным риском будущего отопительного сезона являются террористические акты России на энергетические объекты.

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Украина Юрий Витренко Нафтогаз Украины Отопительный сезон Газ
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