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Россияне били по Орехову 14 часов: есть пострадавшие

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Запорожская область, Воскресенье 28 августа 2022 20:46
Россияне били по Орехову 14 часов: есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне били по Орехову 14 часов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 августа, российские оккупанты обстреливали Орехов Запорожской области около 14 часов. Пострадали три человека, в том числе два ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

По его словам, город россияне обстреливали из артиллерии и ракетных систем залпового огня.

"В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь", - рассказал Старух.

Он также добавил, что пострадавших госпитализировали в Запорожье, где они получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

При этом, по словам Старуха, за последние 6 часов в Орехове зафиксировали более 200 прилетов. Вспыхнул пожар в центре города.

"Подразделения ГСЧС совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", - рассказал глава ОВА.

Напомним, утром в воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня Орехов Запорожской области.

Позже стало известно о новом ударе по Орехову, во время которого оккупанты применяли зажигательные снаряды.

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