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До конца года Украина может отбросить россиян на позиции 23 февраля: в США назвали условие

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 27 августа 2022 08:50
До конца года Украина может отбросить россиян на позиции 23 февраля: в США назвали условие Фото: бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого ей нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса в интервью DW.

"Украинцы были невероятно стойкими, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российских аэродромах. Вот что нужно. Мы предоставили кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта", - считает Ходжес.

По его словам, россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут сделать, но украинцам необходима способность победить.

"Россияне уже достигли кульминации в наступлении и больше неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Длительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, поставим все вооружение, которое обещали. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", - предположил американский генерал.

Напомним, ранее генерал США Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что ситуация уже значительно меняется в пользу Украины.

Добавим, что британская газета The Guardian обнародовала пять прогнозов на следующие шесть месяцев войны.

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