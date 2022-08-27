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В ГУР рассказали, сколько ракет осталось у России

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Украина, Суббота 27 августа 2022 11:17
В ГУР рассказали, сколько ракет осталось у России Фото: В России осталось не более 45% ракет (defence-ua.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

В России осталось меньше половины из тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на пределе.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны", - сказал он.

По его словам, особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". "Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Из-за этого они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", - добавил он.

Как отметил Скибицкий, высокоточное оружие у России уже на пределе. "По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" - это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров", - добавил он.

"Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое", - сказал Скибицкий.

По его словам, гиперзвуковых ракет "Кинжал" осталось "мало, 30-40 штук".

"Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение", - сказал Скибицкий.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Украине воюют примерно 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера". Их используют для штурмовых действий на Донбассе.

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