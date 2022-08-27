В результате обстрелов Харьковской области есть погибшая, - Синегубов
Фото: В результате обстрелов Харьковской области есть погибшая (Getty Images)
Россияне обстреляли Золочев Харьковской области из РСЗО. Погибла мирная жительница города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня оккупанты из РСЗО обстреляли Золочев Богодуховского района. Снаряд попал прямо в жилой дом, погибла женщина 52 лет", - говорится в сообщении.
Также россияне обстреляли поселок Донец, в результате чего ранения получил 49-летний мужчина.
Напомним, что ночью россияне обстреляли Харьков. Повреждено историческое здание и школу.
Также в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
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