В результате обстрелов Харьковской области есть погибшая, - Синегубов

Фото: В результате обстрелов Харьковской области есть погибшая (Getty Images)

Россияне обстреляли Золочев Харьковской области из РСЗО. Погибла мирная жительница города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня оккупанты из РСЗО обстреляли Золочев Богодуховского района. Снаряд попал прямо в жилой дом, погибла женщина 52 лет", - говорится в сообщении. Также россияне обстреляли поселок Донец, в результате чего ранения получил 49-летний мужчина.