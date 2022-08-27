ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия перебрасывает в оккупированный Крым эшелон с тяжелой техникой (видео)

Новина українською →
Крым, Суббота 27 августа 2022 11:10
Россия перебрасывает в оккупированный Крым эшелон с тяжелой техникой (видео) Фото: Россия перебрасывает в оккупированный Крым эшелон с тяжелой техникой (видео)
Автор: Мария Кучерявец

Россия перебрасывает на территорию временно оккупированного Крыма новую партию тяжелой военной техники. Эшелон был замечен неподалеку от Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"В Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой России. Состав заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны России", - пишет издание, ссылаясь на видео, которое получило от читателей.

Указано, что на железнодорожных платформах расположена разная техника российских войск, а именно:

  • инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55,
  • гаубицы - 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО - M1990 "Farm") и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
  • танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили - в том числе на базе ракетных тягачей.

Также в составе воинского эшелона были зафиксированы крытые вагоны и цистерны с топливом.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Россия после серии взрывов начала выводить авиацию из оккупированного Крыма. Таким образом оккупанты пытаются предотвратить дальнейшие атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Войска РФ Оккупированные территории Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян
ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать