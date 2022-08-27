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Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой: что известно

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 14:09
Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой: что известно Фото: заместитель главы МИУ Мустафа Найем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Перевозчики из Украины смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам уже с 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Это последний шаг к отмене разрешительного режима со всеми странами-соседями. После подписания "транспортного безвиза" с Европейским союзом Молдова оставалась единственной страной на наших границах, с которой не были либерализованы грузовые перевозки", - рассказал он.

По его словам, учитывая большой объем грузов, который сейчас едет в этом направлении, подписание двустороннего протокола лишит Украину риска остановки грузового экспорта.

"В прошлом году общий товарооборот между нашими странами вырос почти на треть по сравнению с позапрошлым годом. Война внесла свои коррективы, и учитывая блокировку большинства украинских портов, молдавское направление стало еще более важным", - подчеркнул Найем.

Напомним, в начале недели Украина и Молдова возобновили железнодорожное сообщение между странами. Речь идет о сообщении на железнодорожном участке "Березино - Басарабяска". Движения здесь не было с 1999 года.

Как сообщалось, ранее Украина согласовала с делегацией Европейской комиссии окончательную редакцию специального соглашения об упрощении автомобильных перевозок.

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