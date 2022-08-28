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В Киеве и области чувствуется запах гари: что известно

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Киев, Воскресенье 28 августа 2022 18:18
В Киеве и области чувствуется запах гари: что известно Фото: в Киеве и области чувствуется сильный запах гари (Ирина Гамерская, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и области чувствуется устойчивый запах гари. Сотрудники ГСЧС работают над выяснением причины сильного задымления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги.

"В Киеве ничего не горит, что могло бы вызвать такой смог. Управление ГСЧС в Киевской области также пока не может назвать причину этого смога. Планируем поднять дрон, если получим разрешение, чтобы установить причину смога", - подчеркнула пресс-секретарь.

В Киеве и области чувствуется запах гари: что известноАвтоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве также фиксирует сильное загрязнение. Индекс качества воздуха (CAQI) в столице варьируется от плохого до очень плохого со значениями от 59 до 83 пунктов.

В Киеве и области чувствуется запах гари: что известноПо словам очевидцев, запах гари постепенно распространяется с севера области и накрывает Киев.

Обновлено (18:26)

По информации КГГА, в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. На месте работает экипаж ГУ ГСЧС Украины.

В Киеве и области чувствуется запах гари: что известно

Ранее мы писали, что 22 августа смог накрыл Киев. Его причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Помимо Киева и Николаева, 23 августа сильное задымление было замечено и в Одессе. Его принес воздушный поток из пустыни Средней Азии.

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