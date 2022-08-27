МАГАТЭ сформировало состав миссии на Запорожскую АЭС, - NYT

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало состав миссии, которая, как ожидается, на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Сообщается, что группа экспертов уже сформирована. Список команды, с которым ознакомилась NYT, включает главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Также отмечается, что ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в этой миссии.

Зачем нужна миссия МАГАТЭ

В последние недели участились обстрелы территории Запорожской АЭС. А на днях впервые в истории станция была полностью отключена от энергосети. Это произошло в результате перебоев в работе линии электропередач.

Украина опасается, что в результате российских обстрелов на ЗАЭС может произойти радиационная авария. В связи с этим уже разработан план эвакуации из близлежащих районов, а министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что закуплено достаточно препаратов для защиты щитовидной железы.