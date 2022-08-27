Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegam.
"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования", - написал он.
По его словам, выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.
Как отметил Шмыгаль, Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.
"Поэтому такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", - добавил премьер.
Напомним, ФОПам и наемным работникам разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога в 200 тысяч гривен, но только на 7 дней.
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