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Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 13:52
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegam.

"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования", - написал он.

По его словам, выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Как отметил Шмыгаль, Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.

"Поэтому такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", - добавил премьер.

Напомним, ФОПам и наемным работникам разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога в 200 тысяч гривен, но только на 7 дней.

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