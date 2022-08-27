США увеличат производство HIMARS и снарядов к ним из-за Украины

США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним с дальностью около 70-80 км в связи с поставками в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Мы получили почти 400 миллионов долларов на пополнение запасов HIMARS и GMLRS Министерства обороны США, - сказал заместитель министра обороны по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. - Кроме того, мы планируем почти 200 миллионов долларов на расширение и ускорение производства и ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года".

По его словам, увеличение производства связано, прежде всего с помощью Украине в войне против России.

"Поскольку мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью над ускорением производства критически важного оружия и систем, - добавил он. - Это включает в себя предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы".

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