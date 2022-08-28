Россияне обстреляли Энергодар: что известно

Российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области в воскресенье, 28 августа. Под атаку попали третий и пятый микрорайоны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова .

"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов- Интернационалистов! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

Обновлено

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ответ на обстрелы Энергодара написал, что ядерный шантаж не должен оставаться без ответа.

"Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма", - написал он.