Россияне обстреляли Энергодар: что известно
Российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области в воскресенье, 28 августа. Под атаку попали третий и пятый микрорайоны города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов- Интернационалистов! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.
Обновлено
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ответ на обстрелы Энергодара написал, что ядерный шантаж не должен оставаться без ответа.
"Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма", - написал он.
Напомним, сегодня россияне обстреливали Орехов Запорожской области около 14 часов. Пострадали три человека, в том числе два ребенка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.