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Россияне обстреляли Энергодар: что известно

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Запорожская область, Воскресенье 28 августа 2022 22:45
Россияне обстреляли Энергодар: что известно Фото: россияне обстреляли Энергодар (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области в воскресенье, 28 августа. Под атаку попали третий и пятый микрорайоны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов- Интернационалистов! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ответ на обстрелы Энергодара написал, что ядерный шантаж не должен оставаться без ответа.

"Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма", - написал он.

Напомним, сегодня россияне обстреливали Орехов Запорожской области около 14 часов. Пострадали три человека, в том числе два ребенка.

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Энергодар Запорожская область
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