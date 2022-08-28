В Крыму снова сообщают о взрывах. Вблизи Ялты горит лес

В оккупированном Крыму сегодня, 28 августа, снова прогремел взрыв. Местные жители заявляют, что вблизи Ялты горит лес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Взрыв был над Симеизом, предположительно сработало ПВО! Над Симеизом сейчас горит лес, 112 уже вызвали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Симеиз - это небольшой поселок, который находится 17 километрах от Ялты. Населенный пункт является одним из самых популярных курортов на южном берегу Крыма.

Фото: в поселке Симеиз прогремел взрыв (скриншот google.com/maps)