Коронація Чарльза ІІІ та підрив російського пропагандиста: новини за вихідні

В суботу, 6 травня, в Британії пройшла церемонія коронації Чарльза III, а в Росії тим часом на міні підірвалась машина російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

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Чарльз III зійшов на престол

В суботу, 6 травня, у Британії відбулася коронація Чарльза III. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин, але британці святкуватимуть історичну подію ще два дні.

Вперше за 70 років у Британії коронували нового монарха. Попередня подібна церемонія відбулася 1953 року, коли на престол зійшла Єлизавета II. Вона правила найдовше з усіх британських суверенів та виконувала обов'язки до самої смерті – 8 вересня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський приєднався до привітань короля Сполученого Королівства Чарльза III й королеви Каміли з історичною для Британії подією.

Підрив російського пропагандиста Прилєпіна

В суботу в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста РФ Захара Прилєпіна. Він в момент вибуху перебував в транспорті. Пізніше на підрив російського пропагандиста відреагували у Офісі українського президента Володимира Зеленського.

Невдовзі росіяни повідомили, що нібито затримали причетного до підриву автомобіля. Однак МВС РФ все ж звинуватило США та Україну в нібито спланованому терористичному акті.

СБУ також відреагувала на підрив російського пропагандиста Прилєпіна.

Ігнат про нічну атаку "Шахедів" маємо 100% реалізацію збиття

"Хочеться поділитись іншими гарними новинами. Сьогодні була ніч "Шахедів". Їх було небагато, всього сім. З району Азовського моря летіли й усі сім були збиті над територією Донецької та Дніпропетровської області", - сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, 6 травня були також застосування С-300, які летять по балістичній траєкторії. Проти них потрібно озброєння, яке вже починає з'являтись у наших воїнів.

У Києві знову піднялася вода

Станом на ранок 6 травня рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро"становить 9 308 см. Вода за останню добу піднялася ще на 5 см.

При цьому утримується затоплення заплави до 50 см. Залишаються підтопленими острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Молдова планує обмежити імпорт українського зерна

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив про намір Молдови приєднатися до рішення ЄС запровадити тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

"Кількість вітчизняного зерна на складах велика, що чинить тиск на фермерів. Вони стурбовані тим, що у них не буде місця для нового врожаю. При цьому динаміка експорту зерна знижується, зросли витрати на логістику та обвалилися ціни на міжнародних біржах", - заявив міністр.

"Енергоатом" спростував заяву окупантів про зупинку ЗАЕС

Спочатку окупанти заявили про зупинку всіх блоків Запорізької АЕС

Окупаційний "директор" Запорізької АЕС Юрій Черничук заявив, що нібито всі блоки захопленої росіянами станції зупинені. Причини цього він не називав.

Мер Мелітополя Іван Федоров припускає, що російські загарбники можуть готувати провокації у Запорізькій області, в яких потім звинуватять українських військових.

Однак в "Енергоатомі" спростували російські заяви

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", - повідомили в компанії.

За словами представників компанії, станом на сьогодні, станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Орбан назвав в інтерв'ю Закарпаття "давньою угорською землею", але це вирізали з ефіру

"Втрати українців - це наші втрати. (...) Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Однак цю частину було вирізано з остаточного запису, який було завантажено на YouTube.

У прес-службі Орбана "зникнення" частини інтервʼю назвали технічним збоєм.

МАГАТЕ про ситуацію на ЗАЕС: персонал залишається на станції попри евакуацію в місті

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, експерти, які й надалі перебувають на території ЗАЕС - продовжуються регулярно чути обстріли. Загалом ситуація на станції стає все більш непередбачуваною і потенційно

Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для нової системи оповіщення

Радари ізраїльської компанія RADA Electronic Industries виявляють та встановлюють загрози з неба. Всього Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх передача потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.

Про те, що Україна почала отримувати радари, свідчить фото ізраїльського волонтера Natan Flayer.