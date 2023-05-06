ЗСУ за день знищили десять ворожих дронів: у Генштабі назвали їх типи

Фото: ЗСУ за день знищили десять ворожих дронів (скриншот відео)

Українські військові за добу знищили 5 ворожих дронів типу Shahed-136/131, 2 безпілотники типу Zala, один "Орлан-10", один "Куб" та один БППА типу "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника. У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.