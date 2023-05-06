ЗСУ за день знищили десять ворожих дронів: у Генштабі назвали їх типи
Українські військові за добу знищили 5 ворожих дронів типу Shahed-136/131, 2 безпілотники типу Zala, один "Орлан-10", один "Куб" та один БППА типу "Ланцет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника.
У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.
Раніше ми писали, що російські війська вночі 5 травня намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.
Нагадаємо, що вночі 4 травня для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.
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