ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни почали "евакуацію" місцевих з Енергодару, - Генштаб

Новость на русском →
Неділя 07 травня 2023 07:37
Росіяни почали "евакуацію" місцевих з Енергодару, - Генштаб Фото: росіяни почали "евакуацію" жителів з Енергодару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За їхніми даними, місцевих вивозять в напрямку Бердянська та Приморська, на бази відпочинку.

"Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації", - зазначили у Генштабі.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення.

Також раніше ми писали, що росіяни готуються до депортації дітей з Енергодару. Їх вивозитимуть до захопленого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергодар
NEWS
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою