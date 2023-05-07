Росіяни почали "евакуацію" місцевих з Енергодару, - Генштаб
Росіяни почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За їхніми даними, місцевих вивозять в напрямку Бердянська та Приморська, на бази відпочинку.
"Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації", - зазначили у Генштабі.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення.
Також раніше ми писали, що росіяни готуються до депортації дітей з Енергодару. Їх вивозитимуть до захопленого Криму.
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