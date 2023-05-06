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Росіяни заявили про затримання нібито причетного до підриву Прилєпіна

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Росія, Субота 06 травня 2023 19:05
Росіяни заявили про затримання нібито причетного до підриву Прилєпіна Фото: росіяни заявили, що затримали нібито причетного до підриву Прилєпіна (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В РФ заявили, що затримали нібито причетного до сьогоднішнього підриву автомобіля, в якому перебував російський пропагандист Захар Прилєпін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Росії.

В міністерстві опублікували відео затримання чоловіка, що нібито є причетним до підриву автомобіля пропагандиста на території Нижньогородської області.

Росіяни очікувано заявили, про "український слід". За даними російського пропагандистського Telegram-каналу Ni Mash, підозрюваний у замаху на Прилєпіна зізнався, що нібито працював на спецслужби України.

Його нібито завербували кілька років тому. Він зливав потрібну інформацію, а натомість отримував гроші. Цього разу він мав отримати громадянство РФ, переїхати й - вбити пропагандиста і політика Прилєпіна.

Чоловік нібито зізнався, що вів стеження за російським пропагандистом, і саме він закопав протитанкові міни, на яких той мав підірватися.

Нагадаємо, сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Письменник в момент вибуху перебував в транспорті.

Пізніше на підрив російського пропагандиста відреагували у Офісі українського президента Володимира Зеленського.

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