ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія звинуватила США в підриві автомобіля пропагандиста Прилєпіна

Новость на русском →
Росія, Субота 06 травня 2023 21:46
Росія звинуватила США в підриві автомобіля пропагандиста Прилєпіна Фото: РФ звинуватила США та Україну в підриві російського пропагандиста (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація звинувачує США та Україну в нібито спланованому терористичному акті, в результаті якого сьогодні, 6 травня, була підірвана машини російського пропагандиста Захара Прилєпіна, який в момент інциденту знаходився в авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Росії.

"Російські правоохоронні органи з'ясовують усі деталі події. Однак уже зараз із матеріалів, отриманих оперативно спрацювали МВС Росії й СК Росії, очевидно, що йдеться про черговий терористичний акт, організований і виконаний київським режимом, за яким стоять західні куратори", - йдеться в заяві МВС РФ.

В російському міністерстві заявляють, що нібито спланований теракт проти Прилєпіна є "черговим проявом того системного підходу до усунення ідейних опонентів, який стараннями Вашингтона з 2014 року активно насаджували в Україні".

"Відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не тільки на українській владі, а й на їхніх західних покровителях, насамперед на США, чиїми стараннями від моменту державного перевороту в лютому 2014 р. ретельно вирощували замішаний на неонацизмі антиросійський проєкт в Україні", - сказали в МВС РФ.

Що передувало заяві РФ

Сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста РФ Захара Прилєпіна. Він в момент вибуху перебував в транспорті.

Пізніше на підрив російського пропагандиста відреагували у Офісі українського президента Володимира Зеленського.

Невдовзі росіяни повідомили, що нібито затримали причетного до підриву автомобіля.

СБУ також відреагувала на підрив російського пропагандиста Прилєпіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою