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У Москві палає один із найбільших НПЗ РФ: Генштаб розкрив наслідки удару

11:07 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
У Москві палає один із найбільших НПЗ РФ: Генштаб розкрив наслідки удару Фото: російські пожежники під час ліквідації пожежі (Getty Images)
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У ніч на 20 вересня українські військові завдали удару по Московському нафтопереробному заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ". На території підприємства після ураження зафіксували масштабну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони України уразили підприємство в районі Капотня у Москві.

На території заводу виникла масштабна пожежа. Унаслідок удару були уражені одразу три виробничі об'єкти.

Зокрема, йдеться про:

  • установку первинної переробки АВТ-6;
  • комплексну установку переробки нафти;
  • установку ізомеризації.

Таким чином, удар припав безпосередньо по виробничих потужностях підприємства.

Служба безпеки України заявила, що ураження Московського НПЗ провели спільно з Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони.

У СБУ зазначили, що далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" пролетіли понад 500 км, подолали російську ешелоновану систему ППО та уразили підприємство.

"Там фіксується масштабна пожежа", - заявили у спецслужбі.

За даними СБУ, Московський НПЗ розташований приблизно за 15 км від Кремля.

Що відомо про Московський НПЗ

"Газпромнефть-Московский НПЗ" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод розташований у московському районі Капотня.

Підприємство здатне переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік. На його потужностях виробляють автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.

У Генштабі зазначили, що завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил Росії.

У ніч на 20 вересня під Москвою вже фіксували серії вибухів і проліт груп безпілотників у кількох напрямках. У селищі Соф'їно, за попередніми даними, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

У компанії Fire Point заявили, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, йдеться про склади компанії "Современные Складские Технологии".

У російській столиці цю атаку вже назвали наймасштабнішою за весь час. За заявою мера Сергія Собяніна, до Москви прямували 450 безпілотників.

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