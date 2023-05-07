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РФ завдала ракетного удару по Балаклії Харківської області, є постраждалі

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Балаклія, Неділя 07 травня 2023 10:20
РФ завдала ракетного удару по Балаклії Харківської області, є постраждалі Фото: РФ вдарила ракетою по Балаклії Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили ракетою С-300 по території одного з автопарків. На місці інциденту працюють екстрені служби.

Через атаку росіян постраждали 5 осіб. Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Ще двоє чоловіків 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Медики надають постраждалим допомогу.

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили дронами по Дружківці Донецької області, через атаку пошкоджені будинки.

Також РФ випустила ракети Х-22 по Миколаївській області, одна з них влучила у підприємство.

Крім того, через російські обстріли у Нікопольському районі загинула людина.

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