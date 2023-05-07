Росіяни випустили ракети по Україні: що відомо наразі

У ніч проти 7 травня у Миколаєві чути звуки вибухів під час російської ракетної та дронової атаки кількох міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

00:44 У Миколаєві чули вже 4 вибухи цієї ночі. Вони могли бути результатом збиття українськими системами ППО ворожих повітряних цілей. 00:35 В місті пролунав ще один вибух. 00:30 За його словами, було чутно сталося два вибухи. Це були або влучання по місту, або збиття ракет силами ППО, інформація уточнюється. Крім цього він написав, що "будуть ще вибухи". В регіоні оголошено тривогу, населенню рекомендується не покидати укриття.