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Росіяни випустили ракети по Україні: що відомо наразі

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Неділя 07 травня 2023 00:30
Росіяни випустили ракети по Україні: що відомо наразі Фото: в Миколаєві чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У ніч проти 7 травня у Миколаєві чути звуки вибухів під час російської ракетної та дронової атаки кількох міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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У Миколаєві чули вже 4 вибухи цієї ночі. Вони могли бути результатом збиття українськими системами ППО ворожих повітряних цілей.

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В місті пролунав ще один вибух.

00:30

За його словами, було чутно сталося два вибухи. Це були або влучання по місту, або збиття ракет силами ППО, інформація уточнюється. Крім цього він написав, що "будуть ще вибухи".

В регіоні оголошено тривогу, населенню рекомендується не покидати укриття.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері Україною почала ширитись повітряна тривога. Причиною стало те, що в РФ злетіли бомбардувальники.

Також РФ вивела в море ще 4 ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" там складає 32 ракети.

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