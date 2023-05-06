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Росіяни завдали удару керованими бомбами по Сумській області

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Сумська область, Субота 06 травня 2023 07:37
Росіяни завдали удару керованими бомбами по Сумській області Фото: росіяни скинули бомби на Сумську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

Ввечері, 5 травня, росіяни завдали авіаудар, 2 КАБ з ворожого літака СУ-35, по населеному пукнту Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.

Попередньо, постраждали п‘ятеро осіб.

Раніше ми писали, українські військові за добу знищили десять ворожих дронів.

Нагадаємо, російські війська наступають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 50 атак

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Сумська область Вибух Авіаудари Війна Росії проти України
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