ССО оприлюднили нові кадри обстрілу Бахмута фосфорними снарядами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Telegram.

Бійці Сил спецоперацій зазначають, що окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси, тому місто палало внаслідок обстрілу.

"Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 травня бійці ССО опублікували кадри з палаючого Бахмута. Захисники заявили, що росіяни обстріляли місто фосфорними боєприпасами.

Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.