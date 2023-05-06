ССО оприлюднили нові кадри обстрілу Бахмута фосфорними снарядами
Сили спеціальних операцій показали нові кадри нічного обстрілу Бахмута, який російські війська атакували фосфорними боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Telegram.
Бійці Сил спецоперацій зазначають, що окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси, тому місто палало внаслідок обстрілу.
"Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 5 травня бійці ССО опублікували кадри з палаючого Бахмута. Захисники заявили, що росіяни обстріляли місто фосфорними боєприпасами.
Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.
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