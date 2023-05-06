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ССО оприлюднили нові кадри обстрілу Бахмута фосфорними снарядами

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Бахмут, Субота 06 травня 2023 13:23
ССО оприлюднили нові кадри обстрілу Бахмута фосфорними снарядами Фото: ССО показали нове відео з палаючого Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили спеціальних операцій показали нові кадри нічного обстрілу Бахмута, який російські війська атакували фосфорними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Telegram.

Бійці Сил спецоперацій зазначають, що окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси, тому місто палало внаслідок обстрілу.

"Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 травня бійці ССО опублікували кадри з палаючого Бахмута. Захисники заявили, що росіяни обстріляли місто фосфорними боєприпасами.

Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.

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