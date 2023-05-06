Росіяни планують мобілізовувати цивільних в окупації, прикриваючись "евакуацією", - ЦНС

Російські окупанти планують створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку під час так званої "евакуації" цивільних в окупації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"За даними "Центру національного спротиву", в уряді Росії обговорюють зміни до постанови "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони". Одне з питань до обговорення - це процес евакуації військовозобов’язаних чоловіків", - відзначає пресслужба.

В ЦНС додають, що окупанти планують фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих "евакуацій" й вивозити чоловіків до окремих таборів, де їх передаватимуть в підпорядкування військкоматів.

"Сама постанова стосується й територій Росії. Відтак, ймовірно, росіяни планують протестувати даний процес на ТОТ України з подальшим застосуванням на території Росії", - додає пресслужба.