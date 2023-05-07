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У Миколаївській області російська ракета Х-22 влучила у підприємство

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Миколаїв, Неділя 07 травня 2023 08:27
У Миколаївській області російська ракета Х-22 влучила у підприємство Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація вночі випустила ракети по Миколаївській області. Одна з них влучила на територію підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вночі відбулася ракетна атака з повітря. Використовувалися літаки стратегічної авіації, які ворог спрямовував по півдню, зокрема, ракети Х-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що хотіли саме вивідати, де і які системи протиповітряної оборони готові працювати", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області. Також є влучання у поля. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У мережі повідомляли про зліт бомбардувальників РФ та пуски ракет.

Під час повітряної тривоги у районі Києва збили російський розвідувальний дрон.

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