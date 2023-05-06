В РФ підірвали автомобіль російського пропагандиста Прилєпіна

В Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Письменник в момент вибуху перебував в транспорті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

"Машину Захара Прилєпіна підірвали на трасі в Нижньогородській області, водій загинув, Прилєпін поранений, повідомило "РИА Новости" джерело в правоохоронних органах", - відзначає видання.

Як стверджує джерело російського видання "РБК", яке цитує Bild, Прилєпін зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Його автомобіль перетнув один із пропускних пунктів на прикордонній території. Дорогою пропагандист зупинився поїсти в кафе в Нижньогородській області, а вже після того, як продовжив рух - стався вибух.

Фото: Захар Прилєпін, російський письменник, пропагандист (t.me/nizhny01)

Згідно з попередньою інформацією, підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста вже на території Росії.

Тим часом SHOT, стверджує, що пропагандист серйозно постраждав - в нього поранені ноги.

"Вибухівка була закладена під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося. Воронка під машиною діаметром близько півтора метра і 0,7 метра глибиною. На місці чекають вертоліт", - пише видання.

Оновлено о 13:00

Відповідальність за підрив автомобіля взяв на себе рух "Атеш".

"Рух "АТЕШ" полював за Прилєпіним від початку року. Його дістали. Усе тільки починається для рашистів. Захар Прилєпін був поганим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося - їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а з сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні", - пише рух.