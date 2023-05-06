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В Повітряних силах офіційно підтвердили збиття "Кинджалу" над Києвом

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Субота 06 травня 2023 09:33
В Повітряних силах офіційно підтвердили збиття "Кинджалу" над Києвом Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ (t.me/MykolaOleshchuk)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічної атаки, 4 травня, українські воїни збили російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - заявив Олещук.

Як відзначив командувач Повітряних сил, гіперзвукову ракету вдалось збити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.

"І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно видання Defence Express повідомило, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Зокрема у КМВА також відзначили, що тієї ночі сили ППО знищили "Шахеди" та ракету, ймовірно, балістичного типу, яку запустили росіяни.

Втім в Повітряних силах спочатку заперечили інформацію.

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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