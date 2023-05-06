Україна повернула з російського полону 45 "азовців"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Серед звільнених військових: 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі" у Маріуполі.

"Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на Азовсталі", - зазначив Єрмак.

Також серед звільнених є військовий медик, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років. Його взяли у полон під час Широкинської операції (2015 рік).

"Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому", - додав голова ОП.

Фото: з полону звільнили 45 "азовців" (t.me/ermaka)

Що ще відомо про звільнених "азовців"

Багато звільнених з полону військових мають поранені та серйозні проблеми зі здоров'ям. Їх чекає лікування та реабілітація. Над частиною захисників росіяни намагалися провести незаконне "судилище".

Сьогодні додому повернувся учасник легендарної "вертолітної" місії військової розвідки на "Азовсталі". Гелікоптер мав евакуювати поранених, проте його збили. На щастя, військовий вижив. Важкопораненому погрожували так званим "судом".

З неволі звільнили молоду пару, яка побралася на "Азовсталі" у Маріуполі.

Крім того, з полону повернувся ветеран афганської війни - 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, а також пройшов АТО та ООС.