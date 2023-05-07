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Над Києвом уночі збили ворожий розвідувальний дрон

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Київ, Неділя 07 травня 2023 06:37
Над Києвом уночі збили ворожий розвідувальний дрон Фото: сили ППО ЗСУ збили російський безпілотник над Києвом (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Над Києвом цієї ночі, 7 травня, українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Ворожий БПЛА було виявлено під час нічної повітряної тривоги у повітряному просторі столиці.

Силами та засобами протиповітряної оборони дрон противника було знищено.

"Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", - зазначає начальник Київської МВА Сергій Попко.

Чиновник також вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.

"Бережіть себе та близьких!", - пише Попко.

Нагадаємо, що ввечері 6 травня Україною почала поширюватися повітряна тривога. Причиною стало те, що в РФ злетіли бомбардувальники.

Пізніше вночі, 7 травня, стало відомо про вибухи в деяких містах внаслідок нічної ракетної атаки росіян Україною.

Перед цим, в ніч проти 4 травня РФ випустила по Україні 24 дрони-камікадзе "Шахед". З них силам ППО вдалося збити 18.

За даними КМВА, тоді у районі столиці були збиті всі цілі. Додамо, що близько 10 уламків збитих ворожих цілей впали в Шевченківському, Печерському та Подільському районах столиці.

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