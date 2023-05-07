В окупованому Севастополі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Криму вночі 7 травня пролунала серія вибухів у Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані місцевих пабліків.
За попередніми даними, вибухи пролунали біля Козачої бухти, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Крім того, у Telegram-каналі "ЧП /Севастополь" пишуть про серію вибухів у районі мису Фіолент.
"З Козачки 2 хлопки чути було. Щось у Козачці бахнуло. Швидше за все безпілотники бахають, це близько 35 батареї. На Фіоленті був чутний вибух, стіни та вікна дуже сильно хитнулися", - йдеться у публікації.
Також у соцмережі висловлюють припущення, що вибухи можуть бути пов'язані із безпілотниками.
"Бахає не біля батареї, вибух у самому місті був. Бабахнуло і пожежа недалеко від цвинтаря на Фіолеті. Безпілотник упав на Фіоленті у бік 5 кілометрів", - пишуть у мережі.
Представники окупаційних адміністрацій про вибухи в Севастополі поки що нічого не повідомляють.
Нагадаємо, що 4 травня у тимчасово підконтрольному РФ українському місті Севастополі на аеродромі "Бельбек" пролунали вибухи.
Також повідомлялося, що 29 квітня в окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. Додамо також, що Генштабі ЗСУ тоді уточнили, що нафтобаза, що згоріла, забезпечувала паливом кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.
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