В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані місцевих пабліків.

За попередніми даними, вибухи пролунали біля Козачої бухти, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Крім того, у Telegram-каналі "ЧП /Севастополь" пишуть про серію вибухів у районі мису Фіолент.

"З Козачки 2 хлопки чути було. Щось у Козачці бахнуло. Швидше за все безпілотники бахають, це близько 35 батареї. На Фіоленті був чутний вибух, стіни та вікна дуже сильно хитнулися", - йдеться у публікації.

Також у соцмережі висловлюють припущення, що вибухи можуть бути пов'язані із безпілотниками.

"Бахає не біля батареї, вибух у самому місті був. Бабахнуло і пожежа недалеко від цвинтаря на Фіолеті. Безпілотник упав на Фіоленті у бік 5 кілометрів", - пишуть у мережі.

Представники окупаційних адміністрацій про вибухи в Севастополі поки що нічого не повідомляють.