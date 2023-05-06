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СБУ відреагувала на підрив російського пропагандиста Прилєпіна

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Україна, Субота 06 травня 2023 20:51
СБУ відреагувала на підрив російського пропагандиста Прилєпіна Фото: російський пропагандист Захар Прилєпін (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька, Ростислав Шаправський

Українські спецслужби не можуть ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до підриву автомобіля з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним.

Про це заявила прес-служба Служби безпеки України в коментарі РБК-Україна.

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої "бавовни", яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками", - заявили в СБУ.

Разом з тим, в прес-службі нагадали, що очільник СБУ Василь Малюк раніше неодноразово зазначав, що для росіян, які принесли на українську землю війну, загибель людей та насилля, "бавовна палала, палає і буде палати".

"Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком - зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане", - додали в Службі безпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Він в момент вибуху перебував в транспорті.

Пізніше на підрив російського пропагандиста відреагували у Офісі українського президента Володимира Зеленського.

Невдовзі росіяни повідомили, що нібито затримали причетного до підриву автомобіля.

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