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Без оголошення. Росіяни почали "евакуацію" з Мелітополя, - мер

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Мелітополь, Субота 06 травня 2023 20:31
Без оголошення. Росіяни почали "евакуацію" з Мелітополя, - мер Фото: росіяни почали "евакуацію" з Мелітополя (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Мелітополі відучора, 5 травня, на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Евакуація" відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які ворог оголосив публічно. На прикладі Мелітополя ми можемо побачити таку картину: відучора на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які також забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом", - повідомив Федоров.

Він додав, що окупанти також виїхали з низки адміністративних будівель.

"Ворог покидає їх та палить там всі документи. Масову "евакуацію" там ще не оголосили, але ворог вже їде звідти й забирає колаборантів", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

У Росії тим часом заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

Сьогодні з'явилась інформація, що окупанти хочуть розширити зону "евакуації" в Запорізькій області

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