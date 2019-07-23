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На "Арселормиттал" опровергают заявления СБУ об экоциде и заявляют об убытках

Новости » Экономика    23.07.2019 - 23:15
На "Арселормиттал" опровергают заявления СБУ об экоциде и заявляют об убытках
Фото: Арселор Миттал (facebook.com/ArcelorMittalUA)

На предприятии заявили о миллионе долларов убытков

Руководство металлургической компания "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) отвергает обвинения Службы безопасности Украины относительно повышения уровня радиации и заявляет о миллионе долларов убытков из-за недавних обысков. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявил во вторник, 23 июля, и.о. генерального директора АМКР Александр Иванов, обыскам на предприятии предшествовали политическое давление и внеочередная экологическая проверка. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский 12 июля обвинил предприятие в невыполнении обязательств по улучшению экологической ситуации.

"Все, что мы делали, мы делали в соответствии с законом. Сейчас машина непрерывного литья заготовок №3, по сути, арестована, пусконаладочные работы остановлены, 155 миллионов долларов инвестиций заморожено, мы терпим убытки", - сказал Иванов.

Напомним, СБУ открыла против криворожского предприятия уголовное производство по обвинению в экоциде. Служба получила информацию о возможных угрозах жизни и здоровья'ю сотрудников. Кроме того во время измерений была обнаружена радиация, которая значительно превышает значительные нормы для работы.

"Арселормиттал Кривой Рог" является крупнейшим металлургическим предприятием в Украине. По данным Государственной фискальной службы, на 2019 год оно занимает 12 место в списке крупнейших налогоплательщиков. В 2018 году компания уплатила в бюджет налогов на 3,9 миллиарда гривен.

На "АрселорМиттал" выявили превышение уровня радиации, - СБУ  СБУ завела дело за загрязнение окружающей среды в Кривом Роге
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