Зняття санкцій з білоруських добрив допоможе Путіну: в ОП вказали на важливий момент

18:44 21.05.2026 Чт
2 хв
aimg Іван Носальський
Зняття санкцій з білоруських добрив допоможе Путіну: в ОП вказали на важливий момент Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Від зняття санкцій з білоруського калію Росія загалом нічого не втратить. Такий крок може тільки допомогти російському диктатору Володимиру Путіну.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі журналістам заявив радник президента України Дмитро Литвин.

Литвина попросили прокоментувати чутки про те, що США нібито просять Україну вплинути на ЄС і домогтися зняття санкцій з білоруських добрив.

Він зазначив, що деталі двостороннього спілкування розкривати некоректно.

"Усі бачать цей "двіж" по калію, і навряд чи це може допомогти наблизити мир, скоріше це додає впевненості Путіну, що і він досидить до послаблення санкцій", - пояснив Литвин.

Також радник президента звернув увагу, що якщо санкції на білоруський калій знімуть і Росія трохи менше заробить на продажі або транзиті добрив, істотного впливу на ситуацію це не дасть.

"Може, вони витрати на Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка - ред.) трохи скоротять, тому що він сам зможе більше заробляти, і загалом вони нічого не втратять. І там питання не стільки в цьому, скільки в самому підході, що санкції можуть послаблюватися", - додав він.

Чутки про санкції проти Білорусі

Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що США нібито попросили Україну обговорити з Євросоюзом можливість пом'якшення санкцій проти білоруського калію.

Калійні добрива були однією з ключових експортних позицій Білорусі до 2022 року.

За інформацією журналістів, США нібито вважають, що пом'якшення санкцій може вплинути на зовнішню політику Білорусі.

Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
