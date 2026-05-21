Зняття санкцій з білоруських добрив допоможе Путіну: в ОП вказали на важливий момент

Від зняття санкцій з білоруського калію Росія загалом нічого не втратить. Такий крок може тільки допомогти російському диктатору Володимиру Путіну.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі журналістам заявив радник президента України Дмитро Литвин.

Литвина попросили прокоментувати чутки про те, що США нібито просять Україну вплинути на ЄС і домогтися зняття санкцій з білоруських добрив.

Він зазначив, що деталі двостороннього спілкування розкривати некоректно.

"Усі бачать цей "двіж" по калію, і навряд чи це може допомогти наблизити мир, скоріше це додає впевненості Путіну, що і він досидить до послаблення санкцій", - пояснив Литвин.

Також радник президента звернув увагу, що якщо санкції на білоруський калій знімуть і Росія трохи менше заробить на продажі або транзиті добрив, істотного впливу на ситуацію це не дасть.

"Може, вони витрати на Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка - ред.) трохи скоротять, тому що він сам зможе більше заробляти, і загалом вони нічого не втратять. І там питання не стільки в цьому, скільки в самому підході, що санкції можуть послаблюватися", - додав він.