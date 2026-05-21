Путін боїться росіян? Диктатор встановив рекордну паузу в поїздках по РФ

Російський диктатор Володимир Путін встановив рекорд за тривалістю перерви у поїздках регіонами Росії. За даними журналістів, такої паузи не було навіть під час пандемії COVID-19.

Остання поїздка Путіна до російського регіону відбулася ще 6 листопада 2025 року, коли він відвідав Самару. Відтоді диктатор не виїжджав за межі регіонів, де розташовані його основні резиденції.

За даними журналістів, нинішня пауза вже сягнула 196 днів і стала найдовшою навіть у порівнянні з періодом пандемії COVID-19.

Від Москви до Санкт-Петербургу

З початку 2026 року більшість публічних заходів за участю Путіна проходили у Кремлі, Ново-Огарьово або у межах Москви та Санкт-Петербургу. Одним із перших його публічних заходів у 2026 році став закритий візит на різдвяну службу у храм на території бази ГРУ "Сенеж" у Підмосков’ї.

Також Путін відвідував студентів МФТІ у Долгопрудному та брав участь у заходах до річниці зняття блокади Ленінграда. При цьому церемонія у Санкт-Петербурзі вперше пройшла без глядачів.

Журналісти припускають, що тривала відмова від поїздок може бути пов’язана із побоюваннями Путіна щодо власної безпеки. Оскільки наприкінці 2025 року російська влада заявляла про нібито спробу атаки на резиденцію Путіна на Валдаї. Хоча західні лідери, зокрема Дональд Трамп, ставили під сумнів правдивість цих заяв.

Новий рекорд

Навіть під час пандемії максимальна перерва у поїздках Путіна становила 132 дні, а до початку повномасштабної війни в Україні перерви між візитами зазвичай не перевищували 45 днів.