ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ще один фігурант справи "Мідас" вирішив судитися з Зеленським

22:28 21.05.2026 Чт
2 хв
Це вже другий позов проти президента від фігурантів справи "Мідас"
aimg Валерія Абабіна
Ще один фігурант справи "Мідас" вирішив судитися з Зеленським Фото: У справі "Мідас" подано другий позов проти Зеленського (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Один із фігурантів справи "Мідас" вимагає скасувати застосовані проти нього санкції. Відповідний указ, підписаний у листопаді 2025 року, тепер оскаржують у Касаційному адміністративному суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на справу на сайті Касаційного адміністративного суду.

Читайте також: Міндіч пішов судом проти Зеленського: чого вимагає фігурант справи "Мідас"

Бізнесмен Олександр Цукерман, фігурант справи "Мідас" про корупцію в енергетиці, подав позов проти президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати застосовані проти нього санкції.

Позовну заяву Цукермана зареєстрували 15 травня під номером 990/184/26, номер провадження - П/990/184/26. Відповідачем у справі вказаний президент Володимир Зеленський.

Предметом позову є визнання протиправним та скасування указу президента від 13 листопада 2025 року, яким були запроваджені санкції. Інтереси позивача представляє адвокат Роман Кругляк.

Ще один фігурант справи &quot;Мідас&quot; вирішив судитися з ЗеленськимФото: (https://court.gov.ua/fair/)

У справі визначено колегію з шести суддів. Головуючим суддею та суддею-доповідачем є Сергій Уханенко.

Третіми особами у позові виступають Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Це другий подібний позов за два дні. Напередодні, 14 травня, аналогічне звернення подав Тимур Міндіч - його справу зареєстрували під номером 990/181/26. Санкції проти обох бізнесменів були введені строком на три роки, окремі обмеження - безстроково.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка діяла у сфері енергетики: її учасники змушували контрагентів "Енергоатому" сплачувати кошти за збереження статусу постачальника.

Слідство називає Тимура Міндіча та Олександра Цукермана співорганізаторами схеми, а операцію - справою "Мідас".

12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд РНБО пропозицію про санкції проти обох бізнесменів, а 13 листопада Зеленський підписав відповідні укази.

Обидва мають громадянство Ізраїлю і встигли виїхати з України до приходу правоохоронців. 20 листопада, за даними МВС, Міндіч та Цукерман зникли, після чого НАБУ оголосило їх у розшук.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський РНБО Тімур Міндіч
Новини
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким