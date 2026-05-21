Ще один фігурант справи "Мідас" вирішив судитися з Зеленським
Один із фігурантів справи "Мідас" вимагає скасувати застосовані проти нього санкції. Відповідний указ, підписаний у листопаді 2025 року, тепер оскаржують у Касаційному адміністративному суді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на справу на сайті Касаційного адміністративного суду.
Бізнесмен Олександр Цукерман, фігурант справи "Мідас" про корупцію в енергетиці, подав позов проти президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати застосовані проти нього санкції.
Позовну заяву Цукермана зареєстрували 15 травня під номером 990/184/26, номер провадження - П/990/184/26. Відповідачем у справі вказаний президент Володимир Зеленський.
Предметом позову є визнання протиправним та скасування указу президента від 13 листопада 2025 року, яким були запроваджені санкції. Інтереси позивача представляє адвокат Роман Кругляк.
У справі визначено колегію з шести суддів. Головуючим суддею та суддею-доповідачем є Сергій Уханенко.
Третіми особами у позові виступають Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Це другий подібний позов за два дні. Напередодні, 14 травня, аналогічне звернення подав Тимур Міндіч - його справу зареєстрували під номером 990/181/26. Санкції проти обох бізнесменів були введені строком на три роки, окремі обмеження - безстроково.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка діяла у сфері енергетики: її учасники змушували контрагентів "Енергоатому" сплачувати кошти за збереження статусу постачальника.
Слідство називає Тимура Міндіча та Олександра Цукермана співорганізаторами схеми, а операцію - справою "Мідас".
12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд РНБО пропозицію про санкції проти обох бізнесменів, а 13 листопада Зеленський підписав відповідні укази.
Обидва мають громадянство Ізраїлю і встигли виїхати з України до приходу правоохоронців. 20 листопада, за даними МВС, Міндіч та Цукерман зникли, після чого НАБУ оголосило їх у розшук.