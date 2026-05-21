Зеленський назвав найкращий захист від "хворих думок" ворога на півночі України

20:47 21.05.2026 Чт
Що може бути передумовою будь-яких ескалацій?
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Різні розвідки інформують про ризик ескалації на півночі України. Київ реагує на це і посилюватиме цей напрямок таким чином, щоб у ворога відпадало бажання створювати нову агресію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівниками громад Київщини та Чернігівщини.

Глава держави наголосив, що передумовою будь-яких ескалацій може бути слабкість.

"Ворог чітко розуміє, чи ми сильні, чи ми слабкі, чи є у нас сильні ЗС на цьому напрямку, відповідні бригади, відповідна кількість особового складу, зброя, фортифікаційні споруди, або цього немає. Тому що, я вважаю, від будь-яких хворих думок ворога захищає наявність особового складу", - сказав він.

Президент зауважив, що цей напрямок буде посилюватись особовим складом. За його словами, розвідки вивчили всі ймовірні сценарії, які можуть бути, і "передбачили навіть ті, які ворог на бачить".

Фото: Зеленський зробив заяву щодо ризику ескалації на півночі України (інфографіка РБК-Україна)

"По всім цим напрямкам ми зробимо так, щоб у населення була впевненість, що Україна захищена, ЗС на місці, відповідна зброя є, відповідний особовий склад в потрібній кількості на місці. І навіть, якщо ворог розглядає потенційні кроки, він буде бачити, які тут сили, я думаю, що бажання буде відпадати", - наголосив Зеленський.

За його словами, є і фортифікаційні споруди, і додаткове посилення, що, додав глава держави, говорить про додаткові фінансові спроможності.

"На це також треба розраховувати не в останню мить і тому я дуже хочу отримати повну інформацію. Ми зараз почали з керівництвом Київщини та Чернігівщини це обговорювати, будемо мати більші деталі і будемо розуміти, що на державному рівні повинні допомагати", - сказав президент.

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що у країни-агресорки є п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Президент зауважив, що сили на цьому напрямку з огляду на можливу загрозу будуть збільшені.

З цієї причини у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях 21 травня почалися масштабні безпекові заходи. Сили оборони та СБУ здійснюють заходи з виявлення можливих диверсантів.

