У трьох областях розпочали жорсткі перевірки поліції: в регіони виїхали топ-посадовці

14:19 21.05.2026 Чт
2 хв
Комплексні перевірки проходять після викриття злочинних схем
aimg Тетяна Степанова
У трьох областях розпочали жорсткі перевірки поліції: в регіони виїхали топ-посадовці Фото: голова Національної поліції Іван Вигівський (facebook.com/UANationalPolice)
У трьох регіонах, де було викрито посадовців Національної поліції на злочинних схемах, розпочато комплексні перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Перевірки початися за дорученням голови Національної поліції Івана Вигівського.

До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції - Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця.

До складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

Зазачається, що метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.

"Позиція керівництва НПУ залишається незмінною - жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського", - наголосили у Нацполіції.

Злочинна схема у Нацполіції

Нагадаємо, днями керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.

Затримано і повідомлено про підозру п'ятьом учасникам схеми, серед яких:

  • начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області;
  • заступник начальника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області;
  • перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області;
  • заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області;
  • водій автогосподарства підрозділу МВС, який діяв як посередник між усіма учасниками схеми.

Під час обшуків у посадовців Нацполіції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 млн гривень готівкою.

Після цього чотирьох посадовців регіональних підрозділів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

