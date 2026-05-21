Іран "записав" води ОАЕ до своїх: в Абу-Дабі назвали це мріями

19:04 21.05.2026 Чт
2 хв
Тегеран намалював нову карту і включив до своєї "зони контролю" територію сусіда
aimg Валерія Абабіна
Іран "записав" води ОАЕ до своїх: в Абу-Дабі назвали це мріями Фото: Іран заявив про розширення контролю до вод ОАЕ (Getty Images)
Іран створив новий орган для контролю Ормузької протоки - і одразу оголосив, що його зона влади сягає аж до берегів ОАЕ. Таке рішення сусіди не оцінили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News.

У середу Управління протоки Перської затоки опублікувало у соцмережі X карту із зазначеною зоною контролю - від берегів Ірану до міст Фуджейра та Умм-ель-Кайвайн в ОАЕ. Усі судна, що проходять через цю зону, зобов'язані координувати рух з іранськими військовими та отримувати їхній дозвіл.

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш відповів на претензії жорстко.

"Режим намагається встановити нову реальність, народжену внаслідок явної військової поразки, але спроби контролювати Ормузьку протоку або порушувати морський суверенітет ОАЕ - це не що інше, як мрії", - написав він на X.

Відносини між Іраном та ОАЕ різко загострилися після початку війни - Тегеран завдавав ракетних ударів по країнах Перської затоки у відповідь на атаки США та Ізраїлю, а минулого тижня звинуватив ОАЕ в активній ролі у конфлікті, що Абу-Дабі заперечує.

15 травня ОАЕ оголосили про прискорене будівництво нафтопроводу в обхід Ормузу через порт Фуджейра - він подвоїть експортні потужності державного нафтового гіганта ADNOC і має запрацювати наступного року.

Рух через Ормузьку протоку перейшов під контроль Ірану з початку війни з Ізраїлем та США 28 лютого - Тегеран стягує плату з суден за прохід і вимагає дозволу від своїх збройних сил.

Нагадаємо, за місяць конфлікту Іран здобув стратегічну перевагу, посиливши контроль над рухом суден через Ормузьку протоку - у березні через неї проходило лише шість суден на добу проти 135 до початку війни. У квітні після переговорів із США протоку було оголошено відкритою, однак Іран продовжував наполягати на обов'язковій координації проходу з іранськими військовими.

Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
