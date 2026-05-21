У Кабміні розкрили деталі переговорів із президентом Сербії

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем. Сторони обговорили майбутнє політики розширення ЄС та двосторонню співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Тараса Качки в X.

На зустрічі сторони обмінялися думками щодо майбутнього політики розширення ЄС та важливості збереження імпульсу в процесі вступу. Качка наголосив, що політичні сигнали держав-членів мають велике значення для країн-кандидатів.

Сторони також обговорили завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

"Наш пріоритет залишається незмінним – відкриття всіх переговорних кластерів та подальший прогрес на шляху до ЄС. Обговорили важливість завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами" - зазначив він.

Також Качка відзначив відкритість Сербії до подальшої активізації двостороннього діалогу.

Зазначимо, що спочатку медіа повідомляли про можливий особистий візит Зеленського до Сербії. Однак сторони вирішили обрати інші дати.

За словами радника президента Дмитра Литвина,Тарас Качка поїхав до Белграда, щоб підготувати "деякі питання" перед майбутнім візитом глави держави.