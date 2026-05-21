ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Колишній чиновник Міноборони "попався" на схемі з їжею для ЗСУ

17:58 21.05.2026 Чт
2 хв
Армійська їжа виявилася не тим, за що платили
aimg Валерія Абабіна
Колишній чиновник Міноборони "попався" на схемі з їжею для ЗСУ Фото: Чиновник Міноборони наживався на армійській їжі (СБУ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

СБУ та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на держзакупівлях продовольства для ЗСУ. Збитки склали понад 71 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Читайте також: Фейковий "СБУшник" видурив у колишнього прем'єра України майже 7 млн гривень

До організації схеми причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони. Перебуваючи на посаді у 2022-2024 роках, він залучив до незаконної діяльності трьох керівників афілійованих комерційних структур.

Посадовець організував укладання з ними договорів на постачання продовольства до військових частин ЗСУ на загальну суму майже 400 млн гривень.

Після надходження державних коштів підрядники відвантажували продукцію, яка не відповідала вимогам ДСТУ та встановленим нормам продзабезпечення.

Схема проста: постачали дешевший товар замість якісного, а різницю в ціні ділили між собою.

Колишній чиновник Міноборони &quot;попався&quot; на схемі з їжею для ЗСУКолишній чиновник Міноборони &quot;попався&quot; на схемі з їжею для ЗСУФото: (Служба Безпеки України)

Під час обшуків у учасників схеми вилучено смартфони, комп'ютерну техніку та документацію з доказами злочинів. Усім чотирьом повідомлено про підозру за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою.

Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року НАБУ і САП викрили схему розкрадання 733 млн гривень під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ у 2022-2023 роках.

У серпні того ж року СБУ викрила ще одного ексочільника департаменту Міноборони - він уклав договори на закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, завдавши збитків понад 1 млрд.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Розкрадання коштів
Новини
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким