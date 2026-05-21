ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Лідер Ірану відмовився від ключової вимоги Трампа до миру

17:19 21.05.2026 Чт
2 хв
Це рішення посилює позицію Тегерана на тлі переговорів зі США та Ізраїлем
aimg Анастасія Никончук
Лідер Ірану відмовився від ключової вимоги Трампа до миру Фото: Моджтаба Хаменеї (GettyImages)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Верховний лідер Ірану аятолла Моджтаба Хаменеї затвердив директиву, згідно з якою запаси збагаченого урану, близького до збройового рівня, не повинні вивозитися за межі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Іран погодився передати збагачений уран Росії як частину мирної угоди зі США - ЗМІ

Уран залишиться в Ірані

За даними двох високопоставлених джерел в Ірані, указ Хаменеї закріплює підхід, за якого стратегічні запаси збагаченого урану мають зберігатися всередині країни.

Влада вважає, що їх вивезення може підвищити вразливість Ірану перед можливими ударами з боку США та Ізраїлю.

Зазначається, що рішення ухвалили на тлі переговорів, що тривають, у яких Вашингтон наполягає на вивезенні матеріалів як одній з умов можливої угоди.

Конфлікт навколо умов угоди

За інформацією ізраїльських чиновників, раніше президент США Дональд Трамп запевняв Ізраїль, що високозбагачений уран має бути вивезений з Ірану в рамках майбутньої угоди. Однак Тегеран категорично не погоджується з таким підходом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не вважатиме конфлікт завершеним, доки Іран не позбудеться запасів збагаченого урану, не припинить підтримку союзних озброєних груп і не обмежить ракетні програми.

Ядерна програма і позиція Тегерана

Західні країни, включно зі США та Ізраїлем, давно звинувачують Іран у прагненні до створення ядерної зброї, вказуючи на рівень збагачення урану до 60%, що значно перевищує цивільні потреби.

У Тегерані ці звинувачення відкидають, стверджуючи, що програма має виключно мирний характер.

Іранські джерела також зазначають, що можливі технічні рішення для контролю запасів під наглядом МАГАТЕ, однак питання їхнього вивезення залишається ключовим предметом розбіжностей.

Переговори в умовах недовіри

На тлі нестабільної ситуації сторони продовжують обговорювати можливі параметри угоди, проте значні розбіжності зберігаються.

В Ірані вважають, що пауза в бойових діях може використовуватися як елемент тиску, а не як крок до миру.

Представники переговорних процесів наголошують, що зближення позицій можливе лише за умови досягнення гарантій безпеки, однак ключові питання ядерної програми залишаються невирішеними.

Нагадуємо, що за даними джерел, основна частина запасів збагаченого урану Ірану, ймовірно, як і раніше, зберігається на території ядерного комплексу в Ісфахані, який раніше вже зазнавав ударів з боку США.

Зазначимо, що Китай висловив готовність розглянути можливість прийняття на зберігання або сприяння в зниженні рівня збагачення високозбагаченого урану, що знаходиться на території Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
Новини
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким