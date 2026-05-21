Кремль назвав "фейком" публікацію про підготовку російських військових у Китаї

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував публікацію Reuters про нібито таємну підготовку російських військовослужбовців у Китаї, заявивши, що подібні повідомлення не відповідають дійсності і мають сприйматися з обережністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Кремль відкинув публікацію Reuters

Йшлося про повідомлення, згідно з якими частина цих військовослужбовців згодом могла бути задіяна у війні проти України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що "західні ЗМІ нерідко поширюють недостовірні дані, і закликав ставитися до подібних публікацій критично".

Що містилося в повідомленні Reuters

За даними Reuters, у документі російсько-китайської угоди від липня 2025 року нібито зазначалося, що приблизно 200 російських військових мають пройти навчання на об'єктах у Китаї, включно з Пекіном і Нанкіном.

Також документ передбачав аналогічну підготовку китайських військовослужбовців на території Росії.

При цьому офіційного підтвердження цих даних сторони не надавали.

Позиція Китаю і дипломатичний контекст

Пекін раніше заявляв про нейтральну позицію в конфлікті Росії та України, підкреслюючи прагнення виступати посередником у можливому врегулюванні.

Водночас голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін обговорювали питання миру під час нещодавньої зустрічі в Китаї.

На тлі цих контактів тема військової взаємодії двох країн продовжує викликати підвищену увагу західних ЗМІ та аналітиків.