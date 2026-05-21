Зеленський доручив посилити ППО на кордоні з Білоруссю

У зв'язку із загрозою з боку Білорусі, виникла необхідність посилити ППО на півночі, і такі рішення вже опрацьовують із Міноборони та урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Посилення ППО на північному напрямку

Володимир Зеленський заявив, що надходить велика кількість звернень від громад, розташованих уздовж кордону з Білоруссю.

За його словами, на цій ділянці необхідно значно зміцнити систему протиповітряної оборони відповідно до запитів місцевих жителів і поточної безпекової ситуації.

Президент підкреслив, що Міністерство оборони України визначило це питання як одне з пріоритетних.

Розподіл ресурсів і техніки

Зеленський зазначив, що йдеться про перерозподіл додаткового обладнання та ресурсів для посилення оборонних спроможностей.

Він додав, що відповідні можливості держава має, а також очікує на доповідь за результатами ухвалених рішень.

Окремо президент вказав, що фінансування оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку передбачено в повному обсязі.

Підтримка громад і роль уряду

За словами глави держави, у разі наявності актуальних запитів - чи то техніка, чи то ресурси, чи то допомога на місцях - державні структури мають оперативно реагувати.

Зеленський наголосив, що уряд зобов'язаний забезпечити фінансування та підтримку всіх необхідних оборонних заходів, включно з ініціативами, які можуть реалізувати самі громади.