Лукашенко готовий приїхати в Україну: у Зеленського жорстко йому відповіли

17:41 21.05.2026 Чт
2 хв
На Банковій нагадали про "тупувату" звичку білоруського диктатора
aimg Дмитро Левицький
Лукашенко готовий приїхати в Україну: у Зеленського жорстко йому відповіли Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про "відкритість" до розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Він навіть готовий приїхати в Україну. Але на Банковій сприймають такі заяви з холодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське агентство "Белта" та заяву радника президента України Дмитра Литвина.

Білоруський диктатор відреагував на заяви Зеленського про те, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України. Лукашенко стверджує, що це може статися лише у разі нападу на Білорусь. І тоді, за його словами, Білорусь буде разом з РФ захищати "батьківщину від Бреста до Владивостока".

"Тому якщо й будемо ми втягнуті у війну, у тому числі якщо це буде проти України, тільки в одному випадку - якщо вони вчинять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємося. У цьому немає ніякої необхідності. Ні громадянської, ні військової", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що відкритий до розмови з Зеленським. Зокрема, щоб обговорити "проблеми білорусько-українських відносин".

"У будь-якій точці - України, Білорусі - я готовий з ним зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною немає про що", - заявив диктатор.

Як реагує Офіс президента України

У відповідь на питання РБК-Україна радник українського президента Дмитро Литвин жорстко відповів на заяви Лукашенка. Як наголосив Литвин, заяви Лукашенка нічого не значать ще з 2022 року, коли Білорусь стала плацдармом для агресії РФ.

"Тому слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього "готувався напад". Про що тут говорити", - сказав він РБК-Україна.

Крім того, Литвин розповів, що Зеленський сьогодні був у Славутичі, поблизу кордону з Білоруссю, та спілкувався з громадами щодо безпекових питань.

Нагадаємо, днями Зеленський заявив про 5 сценарії Росії розширення війни проти України на півночі. І серед цих планів Кремля фігурує й Білорусь.

На цьому тлі сьогодні у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях почалися масштабні безпекові заходи. Сили оборони та СБУ перевірятимуть громадян та шукатимуть можливих диверсантів.

Тим часом Білорусь та РФ проводять спільні ядерні навчання. Як вважають в Центрі протидії дезінформації при РНБО, ці навчання мають три цілі.

