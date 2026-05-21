Чи зростуть ціни на таксі в Києві вслід за транспортом: у Bolt зробили заяву

19:55 21.05.2026 Чт
Що може вплинути на тарифи у довгостроковій перспективі?
aimg Валерій Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Фото: у Bolt розповіли, чи варто чекати на зростання тарифів (Getty Images)
Перегляд тарифів на транспорт у Києві поки не вплине на ціну таксі. Водночас є інший фактор, який може позначатися на вартості сервісу.

Про це РБК-Україна розповів генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

Він повідомив, що компанія постійно аналізує не лише вартість палива, а й загальну ситуацію на транспортному ринку. Водночас у Bolt діє система динамічного ціноутворення, яка насамперед враховує баланс попиту та пропозиції в конкретний момент часу.

За словами Павлика, найбільше на вартість поїздки впливає саме цей фактор.

"Наразі ми не очікуємо різкого чи суттєвого зростання вартості тарифів. Разом із тим, загальні зміни на транспортному ринку міста та зростання витрат на пальне можуть поступово впливати на вартість поїздок у довгостроковій перспективі", - заявив він.

Павлик зауважив, що подорожчання пального позначається на витратах водіїв, однак платформа дає їм можливість гнучко обирати маршрути та графік роботи, що допомагає частково адаптуватися до таких змін.

Крім того, можливі зміни вартості проїзду в громадському транспорті можуть впливати на транспортну поведінку мешканців міста та змінювати баланс попиту на різні види мобільності. Генеральний менеджер Bolt зазначив, що це також потенційно може поступово позначатися на вартості сервісу.

"Наш пріоритет - зберігати баланс між доступністю сервісу для пасажирів і справедливими умовами для водіїв-партнерів. Саме тому всі рішення ухвалюються виважено - з урахуванням ринкової ситуації та особливостей кожного конкретного міста", - підкреслив Павлик.

Нагадаємо, 18 травня КМДА оприлюднила проєкт рішення щодо перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Документ передбачає, що вартість однієї поїздки зросте до 30 грн, місячний проїзний коштуватиме 1 088 грн, а безлімітний квиток на місяць - 4 875 грн.

У міській владі зазначають, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн для метро та 44,14 грн для наземного транспорту. Наразі проїзд у комунальному транспорті Києва коштує 8 грн. Очікується, що нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня.

5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
