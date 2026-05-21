Один з найбільших НПЗ Росії частково зупинився після атаки дрона, - Reuters

Нафтопереробний завод "Лукойлу" "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), який входить у топ-5 найбільших в РФ, частково зупинив виробництво після удару дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство пише, що внаслідок удару безпілотників по НПЗ в середу, 20 травня, було зупинено половину потужностей.

Зокрема, на заводі зупинена установка первинної переробки АВТ-6, що забезпечує 53% потужності підприємства - 25,7 тисячі тонн на добу.

Завод з учорашнього дня припинив випуск дрібнооптових партій моторного палива, а також призупиняв продаж бензину на біржі.

NORSI, який є другим за величиною виробником бензину у Росії, може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 320 000 барелів на день.

"Зупинка установки CDU-6 на NORSI призведе до різкого зниження виробництва на нафтопереробному заводі, що додасть ще більшої невизначеності російському енергетичному сектору та постачанню палива", - пише Reuters.

Нагадаємо, 18 травня нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово опинився під ударом Сил оборони. На підприємстві спалахнула пожежа.