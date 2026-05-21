ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Один з найбільших НПЗ Росії частково зупинився після атаки дрона, - Reuters

22:11 21.05.2026 Чт
2 хв
Завод є другим за величиною виробником бензину у РФ
aimg Валерій Ульяненко
Один з найбільших НПЗ Росії частково зупинився після атаки дрона, - Reuters Фото: один із найбільших НПЗ Росії частково зупинив роботу (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Нафтопереробний завод "Лукойлу" "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), який входить у топ-5 найбільших в РФ, частково зупинив виробництво після удару дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через атаки дронів

Агентство пише, що внаслідок удару безпілотників по НПЗ в середу, 20 травня, було зупинено половину потужностей.

Зокрема, на заводі зупинена установка первинної переробки АВТ-6, що забезпечує 53% потужності підприємства - 25,7 тисячі тонн на добу.

Завод з учорашнього дня припинив випуск дрібнооптових партій моторного палива, а також призупиняв продаж бензину на біржі.

NORSI, який є другим за величиною виробником бензину у Росії, може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 320 000 барелів на день.

"Зупинка установки CDU-6 на NORSI призведе до різкого зниження виробництва на нафтопереробному заводі, що додасть ще більшої невизначеності російському енергетичному сектору та постачанню палива", - пише Reuters.

Нагадаємо, 18 травня нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово опинився під ударом Сил оборони. На підприємстві спалахнула пожежа.

Крім того, в ніч на 21 травня у соцмережах з'явилася інформація, що на Сизранському НПЗ спалахнула пожежа. Місцеві жителі спершу чули роботу ППО, після чого пролунали вибухи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизранському НПЗ, розташованому у понад 800 кілометрів від кордону України. На заводі було зафіксовано масштабну пожежу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні
Новини
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким