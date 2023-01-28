Запрет выезда для должностных лиц и военная помощь Запада: новости за 27 января

В пятницу, 27 января, Кабинет министров запретил выезд чиновников за границу во время войны без уважительных причин. Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал подробности предстоящего визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину.

Детальнее о том, что произошло в пятницу, 27 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

За 26 января Вооруженные силы Украины отразили 11 атак россиян в Донецкой и Луганской областях. Украинские защитники уничтожили еще 850 российских кафиров, сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага.

Украинские пограничники с утра 27 января накрыли огнем позицию россиян под Бахмутом.

Российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление на Украину уже в феврале-марте и вместе с тем подготавливает свою страну к многолетнему противостоянию с США и их союзниками.

Российские оккупанты продолжали в течение дня обстрелы регионов Украины. Они обстреляли Часов Яр: два человека погибли, полдесятка раненых, атаковали Донецкую область из РСЗО. В результате ранения получили работники ГСЧС. Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон и область, две женщины погибли, еще трое получили травмы. Вечером агрессоры обстреляли Запорожье, есть разрушение и раненый, а также Херсон, Кривой Рог и снова Часовой Яр.

Военная помощь партнеров и решения мирового сообщества

Польша планирует передать Украине не только германские танки Leopard. Страна готова предоставить еще 60 модернизированных танков, в том числе PT-91.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма пособия составляет 92 млн евро.

Сегодня министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала вопрос с отправкой танков Leopard по Украине.

В Белом доме не исключают возможность передачи Украине истребителей F-16. Администрация президента Джо Байдена готова это обсуждать

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли ракеты для комплексов ПВО IRIS-T.

Совет Европейского союза решил продлить ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, то есть до 31 июля 2023 года.

Послы Европейского союза обсудят распространение санкций на союзницу России Беларусь, чтобы прекратить их обход компаниями, переправляющими запрещенные товары через соседа РФ.

Министры юстиции стран ЕС готовят международный трибунал для российских агрессоров, а Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, расследующей военные преступления, совершенные в Украине Россией.

Состояние энергосистемы страны после обстрелов 26 января и погода на выходные

В энергосистеме Украины и дальше наблюдается значительный дефицит мощности из-за ряда массированных ударов россиян. Аварийные отключения света были введены в десяти областях страны.

Дефицит электроэнергии в Украине достигает 5 ГВт в утренние и вечерние пиковые часы потребления, что составляет половину довоенной генерации электроэнергии в стране.

Энергетики рассказали, когда Одесса и область сможет вернуться к графику отключения света.

В предстоящие выходные в Украине ожидаются снег и дожди. При этом в восточных областях температура воздуха опустится до минус 10 градусов.