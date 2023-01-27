ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Испании рассказали, когда направят танки Leopard в Украину

Новина українською →
Испания, Пятница 27 января 2023 16:53
В Испании рассказали, когда направят танки Leopard в Украину Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 января, министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала вопрос с отправкой танков Leopard по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Espanol.

По словам Роблес, танки в Украину отправятся уже весной этого года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом "работать на мир и защитить украинский народ".

Количество танков, которые Испания готова передать украинской армии, Министр обороны не указало.

Напомним, 25 января Испания официально подтвердила намерение передать Украине танки Leopard.

После чего Роблес заявила, что Испания заработает над подготовкой танков Leopard для дальнейшей передачи Украине.

О том, сколько танков может получить украинская армия – рассказывает РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания допомога армії
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору