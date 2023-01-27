В Испании рассказали, когда направят танки Leopard в Украину
Сегодня, 27 января, министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала вопрос с отправкой танков Leopard по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Espanol.
По словам Роблес, танки в Украину отправятся уже весной этого года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом "работать на мир и защитить украинский народ".
Количество танков, которые Испания готова передать украинской армии, Министр обороны не указало.
Напомним, 25 января Испания официально подтвердила намерение передать Украине танки Leopard.
После чего Роблес заявила, что Испания заработает над подготовкой танков Leopard для дальнейшей передачи Украине.
О том, сколько танков может получить украинская армия – рассказывает РБК-Украина.
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